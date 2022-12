Fastcon: connettività ad alto rendimento

L’azienda leader nel settore delle telecomunicazioni garantisce connessioni all’avanguardia per aziende e pubbliche amministrazioni

MILANO, 29/12/2022 - C’è chi definisce questo secolo come il secolo delle comunicazioni, il secolo in cui tutti i punti del globo sono connessi tra loro. Comunicare è diventato molto semplice, ma non ci si chiede mai chi c’è dietro le strutture che ci permettono di farlo, chi garantisce una connettività stabile e veloce. La risposta è semplice: compagnie come Fastcon, azienda che, dal 2006, porta innovazione e affidabilità nel mondo delle telecomunicazioni.

“Decisi di aprire l’azienda quando furono liberalizzate le frequenze”, racconta Nicola Frassone, CEO di Fastcon. “All’epoca non c’era fibra e il nostro obiettivo era collegare con connessioni internet veloci i piccoli comuni e i privati, in modo che potessero accedere alla banda larga. Il nostro business prese presto una forma ben più ampia: dalla Lombardia ci siamo espansi in tutta Italia, concentrandoci anche su grandi progetti aziendali che necessitavano della massima efficienza in termini di connessioni radio Point to Point. In poche parole, operiamo in zone di digital divide, ovvero aree escluse dall’accesso alle tecnologie dell’informazioni, per portare progetti di connettività cuciti in modo sartoriale in base alle esigenze dei nostri clienti. La nostra forza deriva dal poter disporre di tanti operatori partner diffusi in modo capillare sul territorio e dal poter arrivare dove i grandi player delle telecomunicazioni non riescono o non hanno interesse”.

“Consegniamo connettività fino a 1GB in qualsiasi punto del territorio nazionale”, continua l’amministratore, “e installiamo sistemi VoIP, impianti Wifi e di videosorveglianza di ultimissima generazione. Un pacchetto completo che prevede assistenza e manutenzione dedicata h24

Ma non è tutto. Fastcon, infatti, negli ultimi anni, ha fornito servizi one shot per grossi eventi e manifestazioni, congressi e concerti, portando soluzioni in tempi record e connettività ad alto rendimento. “Abbiamo collaborato anche con le pubbliche amministrazioni collegando quasi 100 comuni nell’ambito del progetto Wi-fi for EU”, conclude Frassone. “Nel nostro settore c’è ancora molto da fare, l’Italia è fanalino di coda in Europa per quanto riguarda la connettività. Auspichiamo che i fondi del PNRR ci aiutino a colmare il divario tra noi e gli altri Paesi europei. Noi, intanto, ci siamo: Fastcon sa sempre come risolvere i problemi”.

https://www.fastcon.it/