Leoluca Orlando: "Chi getta la munnizza nei fiumi?"

La diga piena di sporcizia

"Questa era la diga Rosamarina lunedì pomeriggio. Per questo abbiamo bloccato il prelievo dell'acqua. Le istituzioni hanno le proprie responsabilità. Ma questa munnizza nei fiumi (che poi la portano nei laghi) chi la butta?". E' quanto chiede il sindaco di Palermo Leoluca Orlando in un post pubblicato sui social con alcune fotografie della diga Rosamarina piena di sporcizia. Per questo motivo da giorni molte abitazioni a Palermo sono senza acqua e oggi le scuole e l'università sono rimaste chiuse. "La Regione sicuramente potrebbe fare più spesso la pulizia dei fondali, ma se non cambiano abitudini e comportamenti di tutti andremo sempre peggio", dice Orlando.