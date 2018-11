Perdono il treno e chiedono aiuto: lei violentata e lui picchiato

(Fotogramma)

Una coppia di fidanzati nigeriani, dopo aver perso il treno che doveva riportarli a casa, ha chiesto ospitalità a dei connazionali che, dopo averli portati in un'abitazione, avrebbero violentato la ragazza e picchiato con un bastone il ragazzo al quale, per sfregio, avrebbero rasato i capelli. E' accaduto ad Arezzo e la notizia è riportata oggi dai quotidiani locali.

Secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile aretina, che conduce le indagini, i due fidanzati, non sapendo dove passare la notte, si sono rivolti a dei connazionali, sembra otto, incontrati nei giardini di Campo Marte.

I due sono stati portati in una casa nella zona delle Ville di Monterchi dove si sarebbero consumate le violenze, protrattesi per diverse ore, fino a quando la coppia è riuscita a fuggire e si è presentata in questura denunciando il tutto. Quattro degli otto presunti aggressori sarebbero già stati individuati dagli investigatori.