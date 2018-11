Balotelli: "Razzisti malati"

(Fotogramma/Ipa)

Una storia su Instagram per sfogarsi contro gli insulti razzisti che ogni giorni gli vengono indirizzati via social. Mario Balotelli dice basta. E in un lungo post replica così agli odiatori seriali: "Voi razzisti meritate una cosa sola: di vivere una vita fino alla chiamata soli! Senza nessuno che vi pensi, senza mancare a nessuno e andarvene un giorno senza essere ricordati" scrive il calciatore, definendoli "la parte malata di questo mondo".

"Avere rotto il ca... - sbotta Super Mario -. Ditemele in faccia queste cose, vediamo se lo schermo del computer o del telefono vi proteggerà ancora". Poi in un post scriptum aggiunge: "Non mi scrivete ora 'lasciali perdere perché no! No e no! Basta. Basta. Questi non sono argomenti su cui sorvolare". Infine, in un'altra storia, rivolgendosi ai follower, sottolinea: "Voglio solo aggiungere che non tutti sono così e vi ringrazio per i messaggi".