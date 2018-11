Incendio in palazzo occupato a Roma: 10 feriti

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Rogo all'alba di oggi in un palazzo occupato in via Prenestina a Roma. Dieci persone, tra cui due bambini, hanno riportato vari traumi e intossicazioni . I feriti, soccorsi dall'Ares 118, sono stati trasportati in codice giallo presso gli ospedali: Vannini, Bambino Gesù, San Giovanni, Casilino e Tor Vergata. L'incendio si è sviluppato sulla via Prenestina, all'angolo con via della Tenuta della Mistica.

"Voglio ringraziare gli operatori per il tempestivo intervento - ha commentato l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato - la rete dell'emergenza ha saputo fornire una risposta immediata e scongiurato conseguenze peggiori".

Tra le ipotesi al vaglio si sta valutando anche quella di evacuare le circa 400 persone che vivono nello stabile. I vigili del fuoco, terminate le operazioni più urgenti, stanno rimuovendo alcune parti pericolanti e bombole per uso domestico presenti nello stabile.