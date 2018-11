(Xinhua)

Torna il sole sull'Italia. Nel corso del weekend infatti, sebbene le piogge continueranno a bagnare Piemonte e Liguria, sul resto delle regioni assisteremo ad un graduale miglioramento. La pressione infatti - riferisce il team del sito www.iLMeteo.it - comincerà ad aumentare e conquisterà tutto il paese, dando inizio ad una fase stabile e spesso soleggiata: l'estate di san Martino. Da lunedì 12 quindi sole prevalente sul Belpaese, soprattutto al Centro-Sud e sulle isole maggiori. Temperature in aumento, con valori fino a 22-23°C al Sud, per almeno tutta la prossima settimana. Soltanto dopo domenica 18 novembre si prevede un cambiamento della circolazione atmosferica con l'arrivo di aria più fredda dai quadranti orientali e temperature via via più basse e consone con il periodo.