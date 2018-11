Bari, 8 casi morbillo: ipotesi contagio da bimba no vax

(Foto Fotogramma/Ipa)

Otto casi di morbillo già accertati, un nono molto probabile, il rischio che possano essercene altri. "Sono gli indizi di un focolaio epidemico, scoppiato - a quanto pare - anche per via della tardiva applicazione dei protocolli previsti dalla legge", si legge sulla 'Gazzetta del Mezzogiorno'. Il "caso indice", cioè quello da cui tutto è cominciato presso il Giovanni XXIII di Bari, - secondo il quotidiano - non sarebbe stato segnalato per tempo alle autorità di igiene pubblica. Una bambina di 10 anni, figlia di genitori no vax, potrebbe dunque aver innescato una catena di contagi. "Che ha riguardato anche un bimbo di 11 mesi, ricoverato nello stesso reparto per otite e ora alle prese con una malattia molto grave", si legge nell'articolo.