Conferenza sulla Libia, da Conte ai leader in regalo cravatte Talarico

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, estimatore delle Cravatte Talarico di Roma, unitamente al Cerimoniale di Palazzo Chigi ha scelto come cadeaux per i capi di Stato una preziosa confezione portacravatta in legno di Bolivar nei colori: Rosso, blu, Arancio, giallo e verde fatta realizzare appositamente dalla maison con all'interno una Cravatta o un foulard per i Capi di stato presenti a Palermo.

Per il noto brand romano, si legge in una nota, non è la prima volta che le sue cravatte vengono scelte dalla presidenza del Consiglio come omaggio a capi di Stato in visita in Italia, reduce dal G7 di Taormina e dal semestre europeo a guida italiana, oltre ad importanti incontri bilaterali fra capi di stato italiani e stranieri. Talarico si riconferma anche in questi giorni come rappresentante dei cadeaux istituzionali.

"Sono felice e ringrazio il Premier Giuseppe Conte che è un estimatore dei nostri prodotti, per aver scelto l'artigianalità del nostro paese ed il made in Italy come dono per i Capi di stato presenti a Palermo. Per noi è un'ulteriore conferma che siamo sulla via giusta", ha detto il fondatore Maurizio Talarico, ricordando l'"attenzione alla qualità all'artigianalità e all'esclusività, in quanto produciamo solo tre esemplari per ogni cravatta con una piccola produzione annuale di cravatte. Fra i leader habitué della Maison Talarico ci sono anche il primo ministro giapponese e quello del Qatar che quotidianamente scelgono una "striscia" di seta a firma del noto e storico marchio romano Talarico".