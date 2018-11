Rocco Siffredi ricoverato

(Foto Fotogramma)

Fan di Rocco Siffredi in allarme a causa delle Stories pubblicate dal pornodivo italiano su Instagram. L'attore si è sottoposto a un intervento a una spalla ma, almeno da quanto dice nei video, sembra sia andato tutto bene. Nonostante il dolore, dal letto dell'ospedale Siffredi ha scherzato con i suoi fan. Filmato dalla moglie Rozsa Tassi, dopo aver rassicurato i suoi fan ha detto: "Ragazzi, mi sono operato al c..., l'ho tagliato, perché mi sono rotto il c... Se qualcuno di voi lo vuole, ditemelo".