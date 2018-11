Roma, domenica stop auto

(Fotogramma)

Stop delle auto a Roma per la prima domenica ecologica. Il 18 novembre infatti è previsto il divieto totale della circolazione a tutti i veicoli dotati di motore endotermico, nella ZTL "Fascia Verde" del PGTU, nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30, "anche se - sottolinea il Campidoglio - forniti di permesso di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato". La limitazione comprende anche gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) Euro 6. Tra le categorie di veicoli esentati dalle restrizioni invece vi sono i veicoli a trazione elettrica e ibridi; i veicoli alimentati a metano e a GPL; gli autoveicoli ad accensione comandata (benzina) Euro '6'; i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro '2' e successivi; i motocicli a 4 tempi Euro '3' e successivi.

Tra gli obiettivi delle domeniche ecologiche programmate dal Campidoglio, previste anche il 2 dicembre 2018, il 13 gennaio 2019, il 10 febbraio 2019 e il 24 marzo 2019, prevenire e contenere l'inquinamento atmosferico nonché contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell'aria e ad un uso responsabile delle fonti energetiche. "Le domeniche ecologiche rappresentano occasioni importanti per promuovere la mobilità sostenibile e sensibilizzare i cittadini al tema del rapporto tra inquinamento e trasporti", ha dichiarato l'assessore alla Città in movimento Linda Meleo, garantendo che "come ogni anno, in occasione del blocco del traffico è previsto il potenziamento del trasporto pubblico locale, con un incremento delle corse di bus, tram e taxi".