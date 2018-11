Uccide uomo, accoltella donna e poi si lancia da finestra

Foto di repertorio (Fotogramma)

Un omicidio, un ferimento e un tentato suicidio. E' il tragico bilancio di quanto avvenuto questa mattina ad Avellino, in via Fosso Santa Lucia. Ricoverati in codice rosso la donna accoltellata, una ragazza di 19 anni, e l'uomo che si è lanciato dal balcone al primo piano della palazzina all'interno della quale è accaduto il fatto. Sarebbe stato quest'ultimo a uccidere il 32enne, trovato morto dissanguato, e ad accoltellare la giovane, sua compagna. Infine ha cercato di suicidarsi, nonostante l'intervento degli agenti della Questura di Avellino che ora sono impegnati nel ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e il movente.