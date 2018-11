Muore per salvare il figlio

Foto di repertorio

Ha rinunciato a curare il tumore per dare alla luce un figlio. Poi, per tre anni, ha combattuto contro più mali. L’ultimo, in appena due settimane, le ha tolto la vita. La storia di dolore di una mamma di 36 anni è accaduta nel vicentino, come riporta il 'Giornale di Vicenza'. "Quando era in gravidanza aveva rifiutato le chemio perché se si fosse curata avrebbe dovuto rinunciare al bimbo - osserva il quotidiano - Sembrava che la malattia si fosse fermata, invece poi la giovane si trovò a combattere contro un carcinoma al seno. Fatte le cure per quello si è dovuta arrendere ad una forma ancora più grave di cancro al fegato". La giovane mamma è scomparsa martedì scorso.