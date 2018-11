Lancia acido sulla ex e l'accoltella

Foto di repertorio (Fotogramma)

Ha aggredito la ex tirandole dell’acido in un sottopasso, e quando lei è scappata, rifugiandosi in un ristorante, l’ha inseguita e l’ha accoltellata più volte. È accaduto questo pomeriggio intorno alle 18.30 in corso Vittorio Emanuele, a Civitanova Marche. La vittima, una donna romena, è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale. L’aggressore, un macedone, è stato poi arrestato dalla polizia. Tutta la scena si sarebbe peraltro svolta davanti a diversi testimoni, che in pieno pomeriggio si trovavano nella centralissima strada della città del maceratese.