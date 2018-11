(Fotogramma)

Emergenza rifiuti nel napoletano. In fiamme cumuli di rifiuti in strada a Torre del Greco. Un fatto che si verifica nelle ore in cui sul tema della spazzatura in Campania si accende il dibattito nella maggioranza, con il botta e risposta tra i due vicepremier Salvini e Di Maio.



SALVINI - Sui rifiuti "parlerò con Luigi, con cui abbiamo sempre trovato un accordo nell’interesse dei campani, non per gli interessi di altri" dice il leader della Lega, a margine dell’assemblea di Cna a Milano, dopo le polemiche e le tensioni. E ancora: "Se produci rifiuti quasi ovunque quei rifiuti significano ricchezza e non devastazione della salute. Per il nostro bene bisogna avere il coraggio di dire alla nostra gente che non possiamo più fare finta di niente. Io non sono al Governo per fare finta di niente" dice ancora Salvini. "I rifiuti vanno smaltiti per produrre ricchezza non roghi tossici che ammazzano".

TORRE DEL GRECO - Sulla situazione che attanaglia la cittadina vesuviana di Torre del Greco, per il sindaco Giovanni Palomba le cause principali sono le difficoltà nel conferimento all'interno degli Stir (stabilimenti per i rifiuti) - a causa dei numerosi incendi avvenuti di recente all'interno di diversi impianti in Campania - e il piano industriale voluto dalla precedente amministrazione comunale che punta sulle isole ecologiche e sul conferimento 7 giorni su 7 nei cassonetti di vicinato, anziché sulla raccolta porta a porta.

Sugli episodi di incendi dei cumuli, spiega Palomba, "le autorità competenti stanno indagando per verificare se si tratta di atti di esasperazione o se c'è qualcos'altro dietro". Contattato dall'AdnKronos durante un sopralluogo in vari punti della città, il sindaco fa il punto della situazione: "Va sicuramente molto meglio rispetto a qualche giorno fa - spiega - ma dalla Sapna, azienda della Città metropolitana di Napoli, ci hanno già fatto sapere che abbiamo superato le quote settimanali di conferimento e quindi la raccolta riprenderà solo lunedì".



Secondo Palomba, eletto a giugno scorso dopo un anno di commissariamento del Comune, la crisi rifiuti di Torre del Greco è legata principalmente ai problemi del conferimento negli impianti: "Noi abbiamo i camion che attendono 48 ore di poter conferire negli Stir". E assicura: "Entro fine mese avremo un nuovo piano industriale che punterà sulla raccolta differenziata porta a porta, poi i tecnici prepareranno la gara alla quale speriamo possano partecipare ditte di caratura nazionale".