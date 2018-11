Come pagare l'assicurazione a rate

(Fotogramma)

Nessun automobilista può sottrarsi al pagamento della RC Auto, pena delle sanzioni molto severe. Per questo i proprietari sono sempre ben disposti a risparmiare sulla propria assicurazione, cercando polizze online, confrontando i vari preventivi e, soprattutto, prendendo in considerazione il pagamento rateale.

L’assicurazione auto si può infatti pagare in un’unica soluzione con una rata annuale, oppure con più rate di importo inferiore. Recentemente è molto diffusa l’assicurazione a rate mensili che consente di spalmare l'importo annuale per ogni mese in modo da non gravare con il totale in una sola volta sul bilancio familiare. La somma può essere addebitata sul conto bancario dell’automobilista e per stipulare un contratto di questo tipo sono necessarie delle garanzie economiche. In questo modo il proprietario dell’auto paga una volta al mese, ma non versa la quota direttamente alla compagnia assicurativa, bensì a una società di credito che è in accordo con la compagnia e che garantisce a questa la riscossione delle rate. Pertanto il pagamento di una o più rate non vale di per sé per la validità dell’assicurazione, ma è soltanto una scadenza poiché la totalità delle rate garantisce all’automobilista la copertura e la validità della polizza.

Come ogni pagamento rateale, uno degli aspetti negativi è il tasso di interesse, fonte di guadagno della società di credito. Più è alto il tasso, più sarà alta la somma totale che nell’arco dei 12 mesi verrà versata dal proprietario dell’auto. Alcune compagnie di credito offrono vantaggiosi contratti a tasso 0, dove però bisogna leggere attentamente le condizioni e i requisiti minimi necessari.

L’assicurazione a rate non conviene a chi ha già altri pagamenti con scadenze mensili, ma negli ultimi anni sono le stesse case automobilistiche a offrire la copertura assicurativa compresa direttamente nelle rate dei finanziamenti per il pagamento delle auto nuove.