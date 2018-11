Medico indagato a Trieste per 4 morti

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Medico del 118 indagato per 4 omicidi volontari a Trieste. Il sospetto, come riferisce la stampa locale, è che il dottore abbia somministrato diversi sedativi a pazienti anziani e in gravi condizioni per causarne il decesso. "In merito alle indagini avviate dalla Procura della Repubblica nei confronti di un medico del 118, la direzione generale dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste - si legge in una nota - rende noto che le indagini sono state avviate a seguito della segnalazione direttamente effettuata da Asuits all’Autorità competente". Da oggi "il professionista è stato sospeso in ottemperanza al provvedimento della magistratura", aggiungono dall'azienda sanitaria.

La segnalazione "è peraltro la regola nei casi in cui emergono elementi meritevoli di approfondimento esperibili solo dagli organi giudiziari competenti. Il professionista - sottolineano i vertici dell'Asuits - è stato immediatamente allontanato, dal momento in cui sono state avviate le indagini, ed assegnato ad altre attività. Al momento è sospeso dal servizio". L'azienda "ha posto in essere le idonee misure di tutela, riservandosi ogni ulteriore opportuna iniziativa, anche in sede giudiziale". "Si rassicura tutta la cittadinanza sulla piena efficienza, competenza e integrità del servizio 118 e di tutti gli addetti, ai quali la direzione rinnova, in questo difficile momento, completa stima e fiducia e ai quali tutti i cittadini possono rivolgersi con serenità nella certezza di ottenere le migliori cure sanitarie d’urgenza", concludono dall'Asuits.