Toninelli in Sicilia: "Non sono accettabili strade colabrodo"

Il ministro Toninelli

"Non sono accettabili strade colabrodo in Sicilia". Lo ha detto all'Adnkronos il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli parlando dello stato delle strade nell'isola, al suo arrivo nel cantiere del viadotto Himera, sull'autostrada Palermo-Catania, tra Buonfornello e Scillato. "Sono qui per cercare di dare una mano - dice - e se non vedo con i miei occhi penso che sia più difficile. Se vedo con i miei occhi troveremo più facilmente le soluzioni. Ma lo Stato è presente in Sicilia e vogliamo esserlo ancora di più, sia con Anas che con Rfi". Ad accompagnare Toninelli alcuni deputati sia regionali che nazionali M5S come Giancarlo Cancelleri e Adirano Varrica.