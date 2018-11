"Abbattiamo 8 ville", Raggi contro clan Casamonica

(Fotogramma)

"Quella di oggi è una giornata storica per la città di Roma e per i romani". E' quanto scrive su Facebook la sindaca della Capitale Virginia Raggi, annunciando lo sgombero e l'abbattimento di "otto villette abusive" dei Casamonica avvenuti all'alba nella periferia est di Roma. "Villette che erano da 30 anni lì, realizzate in palese violazione di regolamenti edilizi, vincoli paesaggistici, ferroviari ed archeologici", spiega Raggi, parlando "dell'operazione più imponente contro la criminalità mai realizzata dai caschi bianchi di Roma".

"L'amministrazione si è impegnata come mai è successo nella sua storia recente - sottolinea la sindaca - da oltre 10 mesi abbiamo pianificato questa operazione che vede l'impegno di ben 600 uomini della Polizia Locale". "È stata un'operazione complessa, partita molti mesi fa che ha permesso di concludere procedimenti sospesi e abbandonati in un cassetto", ribadisce, esprimendo soddisfazione per l'abbattimento delle villette "diventate il simbolo dell'illegalità e dell'impotenza di fronte alla malavita".