Ennio Doris: "Cultura fondamentale per crescita Paese"

Ennio Doris in un'immagine di repertorio (Fotogramma)

"Non voglio essere né tremontiano né franceschiniano, noi siamo convinti che la cultura è una parte essenziale dell'essere umano. E siamo convinti che la cultura, che è uno degli aspetti dell'istruzione, sia fondamentale per la crescita di un Paese". Lo ha detto il presidente di Mediolanum Ennio Doris a Palermo per la cerimonia di chiusura di 'Centodieci' per Palermo capitale italiana della cultura. Il riferimento di Doris è alle parole degli ex ministri della Cultura. "La cultura aiuta anche di potere fare in modo di potere mangiare", aggiunge.