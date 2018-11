Giusy Pepi, chi è

Foto da 'Chi l'ha visto'

Hanno tirato tutti un respiro di sollievo. Non solo Giusy Pepi è viva, ma sta anche bene. "L'ho vista seduta insieme a due uomini, era tranquilla" ha detto un telespettatore a 'Chi l'ha visto'. "Pulita e ordinata, i capelli pettinati. Non mi è sembrata a disagio". La segnalazione ha permesso alla polizia di Ragusa di ritrovare la 39enne, madre di cinque figli, a Palermo. Da giorni ormai andava alla Caritas per mangiare. Ed è proprio lì vicino, nei pressi di piazza Tredici vittime, che è stata trovata.

La donna era scomparsa dal 15 ottobre. Era stato il marito Davide a segnalarne la scomparsa più volte ai microfoni della popolarissima trasmissione di Rai3. "Sono sempre stato un buon marito e un buon padre" aveva detto, dicendosi convinto che si trattasse di un allontanamento volontario e aggiungendo che, "se anche l'avessero ritrovata", "non avrebbe voluto avere più contatti con lei". Da diverse testimonianze era emerso un contesto familiare complicato. In molti avevano denunciato la forte gelosia del marito che, accusavano, non l'avrebbe fatta "neanche uscire di casa". Voci sempre respinte dal marito Davide. "Tutte menzogne, non è vero che la tenevo prigioniera - aveva detto -. Era lei che non voleva uscire perché aveva paura di alcune persone del suo passato". Un'amica a 'Chi l'ha visto' aveva parlato anche di un altro problema. "Sapevo che avrebbe dovuto sottoporsi a una visita per avere una pensione - ha detto in forma anonima -, ma che lei non voleva passare per pazza. Aveva paura che le togliessero i bambini e, forse, è per questo è andata via". Oggi Giusy è stata ritrovata. Sarà lei ora a spiegare la ragione del suo gesto.