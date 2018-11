Cacciatore spara e uccide un uomo per errore

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Incidente di caccia a Canale Monterano, in provincia di Roma. Un cacciatore di 78 anni ha sparato un colpo di fucile a distanza di 150 metri da una siepe pensando che dietro ci fosse un cinghiale ma ha colpito un anziano del posto alla gamba destra, uccidendolo. La vittima è un 76enne del posto che abitava nei dintorni. L'incidente si è verificato intorno alle 15. L'uomo ha subito chiamato i carabinieri e sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Manziana e del Nucleo operativo di Bracciano per i rilievi.

Il cacciatore è stato portato in caserma e denunciato per omicidio colposo. La salma della vittima, invece, è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'anziano ucciso stava camminando dietro la siepe su una stradina privata attigua al suo terreno.