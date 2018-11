Faceva prostituire i figli, arrestata

(Fotogramma)

Faceva prostituire i figli di 3, 4 e 7 anni. E' quanto hanno scoperto i carabinieri che hanno arrestato tre persone, tra cui la madre delle vittime, una donna di 43 anni. In manette è finito anche un carabiniere di 41 anni, all'epoca in servizio presso la stazione del comune di residenza della donna e delle vittime, oltre al consuocero di 46 anni. I tre sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Catania.

Le violenze sessuali, secondo quanto accertato dagli investigatori, avvenivano nella casa della donna e in un garage in un comune del nord della provincia in un arco temporale compreso tra il 2014, epoca in cui le vittime avevano l'età di 3, 4 e 7 anni, e il mese di ottobre 2016, momento a partire dal quale i minorenni sono stati sottratti alla potestà genitoriale della madre.