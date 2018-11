Totti noleggia suv superlusso

Francesco Totti. In basso con l'ad ALD Andrea Badolati

Ha scelto il noleggio a lungo termine anche Francesco Totti. L'ex capitano della Roma ha ritirato la sua nuova auto, una Lamborghini Urus, scegliendo la soluzione, offerta da ALD Automotive. La cerimonia di consegna del suv di lusso della Casa di Sant'Agata Bolognese si è svolta in Viale Luca Gaurico 187, al quartier generale della società appartenente al Gruppo Société Générale. "La nostra mission è garantire la mobilità dei nostri acquirenti - ha detto Andrea Badolati, amministratore delegato di ALD Automotive Italia -. Disponiamo di soluzioni in grado di soddisfare tutte le esigenze, incluse quelle dei clienti Premium come Francesco Totti, che ha abbracciato il noleggio a lungo termine come formula di mobilità libera e senza pensieri, pagando un canone fisso mensile in cambio di tutti i servizi legati alla gestione dell'auto".

Campione del mondo nel 2006, ora dirigente sportivo della stessa squadra per 19 anni, dal 1998 al 2017, ha giocato con la maglia numero 10, Totti è uno dei migliori giocatori nella storia del calcio italiano.