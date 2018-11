Valanga a Sestriere, salvi due scialpinisti

Sono in salvo due scialpinisti, travolti da una valanga che si è staccata intorno alle 13.30 al Sestriere nella zona di Punta Rognosa, a quota 3mila metri. Non dovrebbero esserci altre persone coinvolte ma sono ancora in corso le ricerche da parte del Soccorso alpino.

L'allarme è stato lanciato proprio dai due scialpinisti che sarebbero riusciti a liberarsi autonomamente dalla neve. I due, in buone condizioni di salute, hanno riferito al Soccorso alpino di non aver visto altre persone coinvolte. ''Allo stato attuale si presume che non vi siano persone travolte - sottolinea il Soccorso alpino - ma due elicotteri del 118 e una trentina di tecnici, comprese unità cinofile da valanga, stanno operando per bonificare la valanga che è di grosse dimensioni''.

In precedenza un altro allarme era scattato da Viso Mozzo, massiccio del Monviso, nel cuneese, dove una persona è stata travolta ed estratta dai suoi compagni di gita. Successivamente recuperata dall'eliambulanza è ora ricoverata in ospedale in codice verde.