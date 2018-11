Selfie con le ruspe a Roma

(Fotogramma)

Sono venuti incuriositi dal rumore e si sono scattati anche alcuni selfie con le ruspe dell’esercito in azione alle spalle. Sono i cittadini della zona di via Roccabernanda a Roma, dove è in corso la demolizione di una villa confiscata ai Casamonica. Tra adulti e bambini sono in molti a fermarsi a guardare. "Sapevamo dell’abbattimento, appena usciti da scuola siamo venuti a vedere - raccontano tre amici - almeno così avremo un parco dove andare a giocare e una biblioteca".

"Hanno fatto bene", dice un cittadino che si è spinto fino alla villa mentre porta a spasso il suo cane. "Ho sentito il rumore e mi sono avvicinato", spiega. "Speriamo che continuino, ce ne sono altre di costruzioni da buttare giù", dice il titolare di un bar che si trova nelle vicinanze di via Roccabernanda. "Mi auguro che non sia un intervento spot ma si abbia la volontà di proseguire", conclude.