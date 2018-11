Muore trascinata da auto ex, condannato per omicidio stradale

(Fotogramma)

Si è aggrappata allo sportello dell'ex compagno, dopo una lite ed è morta trascinata sulla strada. Nonostante la folle corsa in ospedale, la 24enne Alessandra Madonna di Melito nel napoletano, è deceduta il 7 settembre 2017. Il gip del Tribunale di Napoli Nord ha ritenuto l'ex fidanzato, Giuseppe Varriale, colpevole di omicidio stradale e non di omicidio volontario così come invece chiedeva la Procura aversana. Dovrà scontare 4 anni e 8 mesi di reclusione.