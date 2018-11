Bimbo corre sul palco, il Papa: "E' argentino, è indisciplinato"

(Foto Afp)

Fuori programma all'udienza generale del Papa in Aula Nervi. Nel corso dei saluti nelle varie lingue, il Papa si è trovato davanti un bambino che, sfuggito al controllo, ha fatto di corsa tutte le scale di marmo per arrivare ad abbracciare Francesco. "E' argentino, è indisciplinato”, ha scherzato il Papa rivolgendosi a monsignor Georg Gänswein, prefetto della Casa Pontificia. "Questo bambino non sa parlare, ma sa comunicare - ha detto il Papa - È libero, indisciplinatamente libero, ma è libero! Io sono così libero davanti a Gesù? Quando Gesù dice che dobbiamo tornare come bambini, vuol dire che dobbiamo avere quella libertà che ha un bambino davanti a suo padre".