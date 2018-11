"Mi hanno rubato il furgone", la denuncia di Paolo Ruffini

(Foto Facebook Paolo Ruffini)

"Voi avrete anche il mio furgone, ma la mia felicità non la potete rubare!" Paolo Ruffini denuncia via social il furto del suo furgone avvenuto nella Capitale e contenente i materiali di scena del suo spettacolo teatrale 'Up & Down'. "Visto che il successo e la felicità, a volte, danno fastidio a qualcuno e che la vita è fatta di Up&Down - scrive l'attore su Facebook, condividendo le foto del camioncino rubato - vi comunico che in Via Casilina (Roma), in prossimità di Piazza di Porta Maggiore, ci hanno rubato questo furgone con dentro tutti i nostri materiali e le nostre scenografie". "Se qualcuno a Roma lo vedesse in giro mi può mandare un messaggio in privato", aggiunge Ruffini, raccogliendo decine di commenti e condivisioni. Gli utenti della rete infatti hanno raccolto l'appello dell'attore mettendosi alla ricerca del furgone scomparso. "Tranquillo Paolo - garantisce uno - i cittadini romani se ce se mettono so peggio de na telecamera..vedrai che lo troveremo".