Con 'Doniamo energia' attivati 15 progetti per sostenere 6mila persone

In Italia la povertà assoluta colpisce 5 milioni e 58 mila individui: le ultime stime raccontano di una popolazione a rischio di povertà o esclusione sociale pari al 30% del totale. La percentuale della popolazione che in Italia non può permettersi di riscaldare adeguatamente la propria abitazione è pari al 16,1% e quella che vive in abitazioni con problemi strutturali o di umidità sale al 21,1%.

Fondazione Cariplo e Banco dell'energia onlus, realtà non profit promossa da A2A, Fondazione Aem e Fondazione Asm, hanno avviato nel 2016 una collaborazione finalizzata al contrasto della povertà energetica con un’attenzione particolare alle famiglie vulnerabili. Fondazione Cariplo e Banco dell’energia hanno pubblicato il bando Doniamo energia che intende sostenere interventi in grado di intercettare precocemente le persone e famiglie fragili e favorire la loro riattivazione. A livello nazionale, tra le misure di sostegno è attivo il bonus gas e luce ma solo il 30-32% degli aventi diritto accede a questa forma di contributo, a causa di scarsa informazione o di difficoltà burocratiche nel presentare la domanda.

La prima edizione del bando Doniamo Energia ha visto l’attivazione di 15 progetti sul territorio lombardo che prevedono di sostenere circa 6.000 persone: i progetti hanno preso il via tra la fine del 2017 e il gennaio 2018 e i primi risultati saranno disponibili per la fine dell’anno. I progetti, oltre a sostenere i beneficiari nel pagamento delle bollette e delle altre spese di prima necessità, cercano di dare risposte più ampie, che tengano conto anche delle problematiche collegate al lavoro e ai legami sociali. La seconda edizione del bando è in corso di valutazione e i progetti vincitori prenderanno il via nel gennaio 2019.