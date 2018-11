Fiuggi, prende in ostaggio 20 studenti: arrestato 28enne

(Fotogramma)

Momenti di paura, stamattina, negli uffici di formazione del lavoro della Regione Lazio in Corso Nuova Italia a Fiuggi dove un ragazzo di 28 anni ha preso 'in ostaggio' 20 studenti e il direttore dell'Istituto ed è stato poco dopo bloccato delle forze dell'ordine. Un appuntato dei carabinieri, due poliziotti e una ragazza sono rimasti lievemente feriti. Il 28enne, P. P. B., dopo aver preso con forza il direttore dell'istituto, lo ha trascinato all'interno di un'aula dove c'erano 20 studenti. Il giovane, in evidente stato di alterazione e senza armi, ha poi strattonato una studentessa ordinando agli altri di non muoversi. A quel punto le forze dell'ordine hanno fatto irruzione nell'edificio e, usando lo spray al peperoncino in dotazione, hanno immobilizzato il giovane. Il 28enne, già in cura al Cim, dopo essere stato sedato dal personale medico, è stato portato all'ospedale di Frosinone nel reparto psichiatrico.