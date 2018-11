Di Maio, sequestrate aree nel terreno del padre

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA)

Prima le verifiche, poi il sequestro di alcune aree in un terreno del padre di Luigi Di Maio. Una misura presa dopo accertamenti eseguiti in mattinata dalla Polizia municipale di Mariglianella, piccolo comune in provincia di Napoli, all'interno di un terreno di proprietà al 50% di Antonio Di Maio, padre del vicepremier e ministro del Lavoro. Si tratta di aree dove erano presenti rifiuti inerti.

Gli agenti che hanno svolto il sopralluogo hanno anche preso le misure su tre immobili presenti all'interno del terreno per le verifiche che saranno svolte dagli uffici comunali. Il personale della Polizia municipale è arrivato nel terreno al civico 69 di corso Umberto intorno alle 10.