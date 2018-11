SuperEnalotto, centrato il 5

(Fotogramma)

Nessun 6 né 5+ al concorso di oggi del SuperEnalotto. I due fortunati che hanno realizzato il 5 si portano a casa 80.674 euro ciascuno. Hanno giocato le schedine vincenti, uno in una tabaccheria di Matera, l'altro in una di Santeramo in Colle nel barese. I numeri vincenti erano 6, 22, 27, 36, 62, 76. Jolly: 28 . Superstar 35. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione del '6' è di 71,1 milioni.