"Tanti auguri Ylenia", il post di Romina Power

"Buon compleanno, tesoro mio, ovunque tu sia". Con un post su Instagram, accompagnato da una foto che le ritrae insieme, Romina Power ricorda la figlia Ylenia nel giorno in cui compirebbe 48 anni. La primogenita della cantante e di Al Bano è scomparsa tra il 31 dicembre 1993 e il primo gennaio 1994 in circostanze misteriose mentre si trovava a New Orleans. Negli anni sono state avanzate molte ipotesi sulla sua sorte, suscitando le illusioni e le false speranze della famiglia. Nel 2015 il ritrovamento di un cadavere in Florida ha fatto pensare ad una svolta, poi il mancato riscontro nel dna ha fatto ripiombare nel mistero la scomparsa dell'allora 23enne. E sebbene il primo dicembre 2014 il tribunale di Brindisi abbia dichiarato la morte presunta di Ylenia, Romina non ha mai smesso di chiedersi dove sia la figlia. Proprio all'inizio di quest'anno la cantante ha lanciato un appello via social: "Dove si trova Ylenia? E dove sono le centinaia di ragazze che spariscono ogni anno a New Orleans. Perché non è stato fatto nulla per fermare questo?"