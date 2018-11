Uccisa con un colpo di pistola alla testa, arrestato l'ex marito

(FOTOGRAMMA)

Scatta il fermo per l'ex marito di Anna Filomena. Dopo un lungo interrogatorio, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per omicidio Angelo L., marito separato - ma convivente - della donna che, lo scorso 20 novembre, è stata ritrovata esanime nella propria camera da letto, in un appartamento di Marano Vicentino, uccisa da un colpo d’arma da fuoco alla testa.

Al termine di serrate e stringenti indagini, condotte dal Nucleo investigativo del Comando Provinciale e della Compagnia di Thiene, sono stati raccolti - grazie anche all’ausilio tecnico scientifico del RIS di Parma - indizi che hanno escluso il suicidio della donna e indotto ad adottare, quindi, il provvedimento restrittivo cautelare in carcere. Il Gip sarà chiamato, nelle prossime ore, a valutare gli elementi probatori raccolti ed eventualmente a convalidare l'atto.