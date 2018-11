Colpo alla mafia foggiana

(FOTOGRAMMA)

Maxi blitz contro la mafia foggiana. Numerosi gli arresti per associazione di stampo mafioso ex art. 416 bis, tentato omicidio, estorsioni e armi nei riguardi di esponenti di rilievo dei clan sono stati compiuti dai carabinieri e dalla polizia dopo una complessa indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari.



Il blitz antimafia - partito alle prime ore della notte - è stato eseguito nei riguardi di esponenti appartenenti alle batterie Moretti-Pellegrino-Lanza e Sinesi-Francavilla. Ci sono alcuni dei capi storici della mafia foggiana - e in particolare dei due principali clan in lotta - tra le 30 persone destinatarie dell'ordinanza cautelare per la maxi operazione denominata 'Decima Azione'.

Dispiegati sul terreno operativo circa 200 fra poliziotti e carabinieri, con elicotteri e reparti speciali: si tratta della più vasta operazione antimafia degli ultimi anni nell’area del capoluogo dauno.