(Fotogramma/Ipa)

E' morto Sandro Mayer, uno dei volti noti del giornalismo italiano e direttore di 'DiPiù'. Aveva 77 anni. Mayer era noto al grande pubblico anche per la sua presenza fissa su Rai1 a 'Ballando con le stelle' accanto a Milly Carlucci nel ruolo di opinionista, ma anche per la sua partecipazione a 'Domenica In'.

Piacentino, classe 1940, dopo una laurea in Scienze politiche, è arrivato l'approdo al giornalismo, con una carriera che l'ha portato alla direzione di molte riviste femminili, tra le quali 'Dolly', 'Novella 2000' e per vent'anni 'Gente'. Mayer ha anche lavorato in teatro come autore e regista. Avrebbe compiuto 78 anni il prossimo 21 dicembre.

Tra i messaggi di cordoglio quello del ministro dell’Interno, Matteo Salvini. "Buon viaggio a Sandro Mayer, giornalista e direttore di successo che si è sempre dimostrato corretto, preciso e rispettoso, in un mondo in cui queste doti sono ormai rare. Grazie di tutto amico mio" ha detto il vicepremier.

"Profondamente addolorato" Maurizio Costanzo. Con Sandro Mayer "ho lavorato molti anni. Tra noi c’era una lunga e solida amicizia". "È morto un amico e l’ultimo vero direttore/manager rimasto. Ciao Sandro Mayer" ha scritto Selvaggia Lucarelli in un tweet. "Addio, Sandro. Addio alla tua educazione, alla tua gentilezza, al tuo amore per il lavoro, a quel modo tutto #Mayer di sottolineare i sentimenti, alla tua leggerezza, anche alle 'sorprese' per le quali ti prendevamo in giro. Mancherai a me e alla squadra" il ricordo su Twitter di Ivan Zazzaroni.