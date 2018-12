Domenica senz'auto a Roma: cambiano gli orari

(Fotogramma/Ipa)

Stop ai veicoli più inquinanti nel centro di Roma. Domani infatti si terrà nella Capitale la seconda domenica ecologica programmata dal Campidoglio per "prevenire e contenere l'inquinamento atmosferico nonché contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell'aria e ad un uso responsabile delle fonti energetiche". Durante la giornata sarà previsto il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico, nella ZTL "Fascia Verde" del PGTU. Occhio, però, agli orari del blocco.

Questa domenica, infatti, le fasce orarie subiranno delle modifiche in vista della partita Roma-Inter in programma alle 20.30. "Per facilitare il deflusso della circolazione in occasione della partita Roma-Inter - si legge in una nota del Campidoglio - gli orari di stop sono stati rimodulati nel seguente modo: 7.30 - 13.00 e 15.00 - 18.30".

La limitazione comprende anche gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) Euro 6. Tra le categorie di veicoli esentati invece vi sono i veicoli a trazione elettrica e ibridi, i veicoli alimentati a metano e a GPL, gli autoveicoli ad accensione comandata (benzina) Euro '6', i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro '2' e successivi ed i motocicli a 4 tempi Euro '3' e successivi. Le domeniche ecologiche, stando al calendario del Campidoglio, si terranno anche il 13 gennaio 2019, il 10 febbraio 2019 e il 24 marzo 2019.