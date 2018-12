Il meteo spacca dicembre

(Fotogramma)

Prima sole e temperature sopra la media, poi forti precipitazioni e crollo termico. Dicembre si preannuncia un mese altalenante e pieno di sorprese dal punto di vista meteorologico. Stando alle previsioni degli esperti de 'IlMeteo.it', infatti, all'inizio del mese un clima sub-tropicale rimonterà su buona parte dell'Europa sud-occidentale coinvolgendo anche l'Italia ma, col passare dei giorni, l'alta pressione lascerà sempre più spazio a freddo e pioggia. In particolare, fino all'Immacolata è previsto un periodo di stabilità atmosferica con giornate in prevalenza soleggiate su tutta la penisola e temperature superiori alle medie stagionali.

La svolta è attesa per la metà del mese, quando correnti via via più fredde in discesa dall'artico faranno calare le temperature sensibilmente su buona parte dell'Italia. Non mancheranno nemmeno le precipitazioni, dapprima sui settori adriatici a causa dell'ingresso di una massa d'aria instabile e fredda in arrivo dai Balcani con nevicate fino a quote molto basse. Durante il periodo natalizio, ipotizzano sempre gli esperti, un'intensa ondata di maltempo porterà freddo e neve sulle pianure del Nord e fino a bassa quota al Centro. Per la fine dell'anno infine l'alta pressione dovrebbe riguadagnare campo su tutta la penisola regalando maggior stabilità.