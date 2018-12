Roma, scatta il blocco delle auto

(Fotogramma)

E' scattato a Roma il blocco delle auto più inquinanti. Oggi infatti si svolge nella Capitale la seconda domenica ecologica programmata dal Campidoglio per "prevenire e contenere l'inquinamento atmosferico nonché contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell'aria e ad un uso responsabile delle fonti energetiche". L'iniziativa prevede il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico, nella ZTL "Fascia Verde" del PGTU. La limitazione è estesa anche agli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) Euro 6. Tra le categorie di veicoli esentati invece vi sono i veicoli a trazione elettrica e ibridi, i veicoli alimentati a metano e a GPL, gli autoveicoli ad accensione comandata (benzina) Euro '6', i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro '2' e successivi ed i motocicli a 4 tempi Euro '3' e successivi. Per quanto riguarda l'orario, oggi il divieto della circolazione sarà in vigore nelle fasce orarie 7.30-13.00 e 15.00-18.30. Tale indicazione è stata adottata per garantire l'accesso e il deflusso dallo stadio Olimpico in vista della partita Roma-Inter che si terrà alle 20.30. Le altre domeniche ecologiche, stando al calendario del Campidoglio, si terranno il 13 gennaio 2019, il 10 febbraio 2019 e il 24 marzo 2019.