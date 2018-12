Amazon, ultime 24 ore di spedizione gratis

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Acquistare i regali di Natale online è diventata, ormai da qualche anno, una tradizione irrinunciabile. Il perché è presto detto: la presenza di numerose offerte convenienti, spesso in grado di far risparmiare qualcosina; la ricerca di articoli particolari, magari introvabili nei negozi, e soprattutto nessuna coda o fila interminabile grazie all'invio del prodotto desiderato direttamente a casa. Basta segnarsi la data di ricezione del pacco, attendere il suono del campanello e il gioco è fatto. Proprio la spedizione gratis è l'ultimo regalo, pensato da Amazon per i suoi acquirenti. Chi vuole rivolgersi al colosso dell'e-commerce per i propri acquisti natalizi potrà approfittare dell'offerta esclusiva ancora per 24 ore. Amazon è previdente e non ama chi si riduce all'ultimo: per questo, tutti coloro che acquisteranno un articolo sulla piattaforma di Jeff Bezos fino a domani potranno usufruire di spedizioni gratis per qualsiasi soglia di spesa (senza il fastidioso obbligo di spesa minima di 29,90 euro). Sarà un po' come essere abbonati ad Amazon Prime, purché ci si affretti: l'offerta sarà valida fino alle 23:59 di mercoledì 5 dicembre. Ricevi gratis, queste le due paroline 'magiche' da inserire nell'apposita sezione al momento del check-out, in modo da completare l'acquisto con spedizione Standard senza alcun costo aggiuntivo. Attenzione ai dettagli: l'offerta è valida solo sugli articoli venduti e spediti da Amazon, quindi, sono automaticamente esclusi tutti i prodotti proveniente da rivenditori esterni che di solito applicano costi variabili per l'invio del pacco. I più pigri potranno anche far incartare il regalo direttamente ad Amazon, con la possibilità di allegare un biglietto di auguri personalizzato, pronto per essere messo sotto l'albero.