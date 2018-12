Palermo, 500 studenti alla Festa dell'accoglienza

Festa dell'accoglienza

Circa cinquecento persone, tra studenti, professori di 17 scuole palermitane e rappresentanti di associazioni, questa mattina hanno preso parte presso il cinema De Seta ai Cantieri culturali della Zisa alla "Festa dell'accoglienza di tutte le scuole e della cittadinanza". La manifestazione è stata organizzata da Riccardo Ganazzoli, dirigente scolastico della scuola media "Antonio Ugo", insieme alla prima collaboratrice, Marilena Salemi, con il patrocinio del Comune di Palermo e segue una prima festa realizzata presso la stessa scuola di Via Arculeo e finita al centro di polemiche.

"Siamo qui oggi per la festa dell'accoglienza di tutte le scuole della cittadinanza non per alimentare polemiche – ha detto il preside Ganazzoli -, ma per ribadire e confermare che le scuole continueranno a svolgere il compito istituzionale che ordinamento giuridico e costituzione assegnano ad esse e che eventuali osservazioni o accuse di parassitismo o di lavaggio del cervello rivolte ai dirigenti scolastici o ai docenti nell'esercizio delle proprie funzioni non credo siano espressione di libertà democratiche. La scuola è il luogo che accoglie per eccellenza, accoglie i nuovi a prescindere dal fatto che abbiano il colore della pelle diverso o che siano portatori di bisogni educativi speciali”.

Il sindaco Orlando, presente insieme alla assessora alla scuola, Giovanna Marano, ha sottolineato che i ragazzi delle scuole presenti al De Seta, rappresentano uno dei “volti belli di Palermo e del futuro di Palermo. Di chi ha compreso che esiste una sola razza, quella umana. Con la Carta di Palermo abbiamo ribadito che la mobilità è un diritto inviolabile. No a quel permesso di soggiorno che è diventato strumento di schiavitù e di morte. E' per questo che alla domanda di quanti migranti ci sono nella nostra città rispondo nessuno. Chi vive a Palermo è palermitano".

Alla manifestazione erano presenti tra gli altri, la direttrice USR Sicilia, Maria Luisa Altomonte, l’assessore istruzione e formazione professionale della Regione Sicilia, Roberto Lagalla, Teresa Favarolo dell’associazione “Nuovi Orizzonti” e i rappresentanti di Ancodis, l’associazione nazionale collaboratori dei dirigenti scolastici. Nel corso della giornata gli studenti delle scuole palermitane si sono esibiti in performance artistiche legati ai temi della cultura dell'accoglienza, dell'integrazione e a difesa dei migranti.

Alcuni studenti dell’ICS “Sperone-Pertini” hanno consegnato agli studenti della “Antonio Ugo” una pianta di pomelia, nella variante “palermitana”, dai caratteristici fiori bianco-gialli. Un dono dal significato simbolico, in quanto la pomelia non soltanto è una pianta simbolo di Palermo, ma anche perché è da sempre accostata ai concetti di pace e amicizia.

Le scuole presenti sono state: Antonio Ugo, Edmondo De Amicis, Aristide Gabelli, Guglielmo Marconi, “Colozza-Buonfiglio”, Giuliana Saladino”, Silvio Boccone, Madre Teresa di Calcutta, Rapisardi-Garibaldi, Regina Margherita insieme ai Licei: Camillo Finocchiaro Aprile, Giovanni Meli, Vittorio Emanuele II, Cesareo, Ninni Cassarà, Danilo Dolci, De Cosmi e Damiani Almeyda – Francesco Crispi.