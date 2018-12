Scricchiolii in palazzo a Firenze, evacuate 24 famiglie

Evacuato un palazzo di sette piani a Firenze dopo che gli inquilini hanno dato l'allarme per degli strani scricchiolii alle pareti. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina intorno alle ore 5.00 in via Anton Francesco Doni, al numero civico 51, per la verifica della stabilità del condominio a seguito di alcuni rumori provenienti dai muri. I vigili del fuoco in via precauzionale hanno evacuato gli abitanti dei condomini dei numeri civici 49 e e 51, per un totale di 24 famiglie. Sono attualmente in corso le verifiche di stabilità da parte del personale dei vigili del fuoco. L'evacuazione del palazzo di via Doni è avvenuta a nord del centro storico. Via Doni è una traversa di via Ponte alle Mosse e via Maragliano.