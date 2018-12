Gara di velocità, travolto e ucciso un uomo

Foto di repertorio (Fotogramma)

A bordo delle loro auto si stavano sfidando in una folle corsa notturna nel centro cittadino di Pozzuoli. Scampato un primo incidente, uno dei due giovani alla guida ha investito frontalmente un 62enne a 100 kilometri orari. Uno schianto che non ha dato scampo all'uomo. Un 21enne napoletano è stato arrestato per la morte di Alfonso Campochiaro, operatore ecologico che, in motorino, si stava recando al lavoro come ogni notte da Napoli a Procida passando per Pozzuoli. L’investitore ai carabinieri che lo hanno fermato ha fornito una versione di comodo senza fare alcun cenno alla gara. Ma analizzando i video tratti dai sistemi di videosorveglianza cittadina, i carabinieri hanno ricostruito i minuti precedenti all’impatto. Si vedono una 500, l'auto del 21enne, e una Fiesta, il veicolo guidato dal concorrente, affiancarsi in una piazza e partire in una folle corsa notturna a tutto gas, svoltare ad alta velocità in stradine strette, inseguirsi cercando di superarsi sul lungomare cittadino, continuare su una salita al culmine della quale il conducente della Fiesta ha azzardato un sorpasso rischiando di investire frontalmente una vettura. Qualche centinaio di metri più avanti, scampato il primo incidente, l'altro giovane con la ragazza a bordo ha finito per investire frontalmente il 62enne. Il gip di Napoli ha convalidato l’arresto dell'uomo e disposto la sua custodia ai domiciliari mentre l’altro, sempre 21enne, è indagato in stato di libertà per lo stesso reato.