Esplode distributore sulla Salaria: 15 feriti

(Fotogramma)

Esplosione in un distributore di carburanti al km 39 della Salaria, in prossimità di Borgo Quinzio, in provincia di Rieti. E' quanto si apprende da un tweet dei vigili del fuoco. Sono quindici i feriti, tra cui sette vigili del fuoco. Dalle prime informazioni sembrerebbe che l'esplosione sia avvenuta mentre i pompieri tentavano di domare un incendio che, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un'autocisterna. Le operazioni sono ancora in corso.

"Tra i feriti vi sono alcuni soccorritori del 118 con ustioni al volto", rende noto l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, che è in stretto contatto con i soccorritori dell’Ares 118 giunti immediatamente sul posto.

Via Salaria è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni tra Borgo Quinzio, nel comune di Fara in Sabina, e Borgo Santa Maria, nel comune di Montelibretti, tra le province di Rieti e Roma, dal km 38 al km 41,500.