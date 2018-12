Furti da biglietterie e parcometri Atac: 11 arresti

Foto di repertorio (Fotogramma)

Attraverso alcuni stratagemmi e approfittando della vetustà ed obsolescenza delle macchine emettitrici di biglietti, rubavano dalle casse banconote e monete. Per questo motivo 11 vigilantes sono finiti agli arresti domiciliari a Roma con l'accusa, a vario titolo, di peculato e simulazione di reato ai danni dell'Atac. Per altri due è stato applicato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il provvedimento restrittivo della libertà personale è stato adottato sulla scorta delle indagini svolte dalle Fiamme gialle del Gruppo Frascati, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, che hanno fatto emergere gravi e reiterate condotte da parte delle guardie particolari giurate (Gpg) dipendenti della società di vigilanza aggiudicatrice dell’appalto relativo alla gestione dei servizi di prelievo, ricarica, trasporto e vigilanza dei titoli di viaggio e del denaro delle casse automatiche (parcometri, biglietterie, macchine distributrici di biglietti bus e metro) di proprietà dell’Atac spa.

I diversi riscontri eseguiti, sia presso l’azienda municipalizzata sia esaminando le stesse macchine distributrici di biglietti, hanno permesso di delineare un collaudato sistema criminale, tanto semplice quanto dannoso. Il profitto veniva utilizzato per l’acquisto di beni di consumo di varia natura e per il pagamento di vacanze. Tutti gli indagati erano ampiamente a conoscenza del sistema, ma alcuni di loro preferivano agire individualmente o, comunque, senza dividere con il collega di turno il provento dell’attività illecita. La media del guadagno illecito per ciascuno degli indagati variava dai 250 euro ai 500 euro a testa al giorno. Per giustificare gli ammanchi, quando rilevati dalla società titolare dell’appalto in sede di rendicontazione, le guardie ricorrevano a espedienti di ogni tipo, arrivando anche a simulare dei tentativi di furto.

Per il gip Corrado Cappiello che ha firmato il provvedimento si tratta di "modalità operative collaudate" messe in atto dagli arrestati "anche grazie ad una sostanziale assenza di controlli". Gli indagati, sottolinea, "sono riusciti ad appropriarsi quotidianamente di parte degli incassi delle biglietterie e dei parcometri Atac in ragione delle mansioni loro affidate".

"Appropriazioni di denaro quantificabili nell'importo di alcune centinaia di euro a persona per turno, costituenti di fatto, una parallela e sicura fonte di reddito con cui, stando alle parole degli stessi indagati, soddisfare l'acquisto di beni di consumo ovvero garantirsi la pensione, tanto da non preoccuparsi né dei controlli di polizia - si legge nel provvedimento - né della paventata presenza di telecamere nei furgoni".

Condotte "caratterizzate dal più totale disprezzo per le regole - scrive il gip - e una personalità connotata dall'assoluta assenza di senso del dovere e di responsabilità nello svolgimento del proprio lavoro". La società dove lavoravano gli indagati gestisce 32 casse automatiche, 11 casse manuali, 4240 parcometri, 31 biglietterie, 81 gettoniere, 315 macchine distributrici di biglietti bus e metro.

"Tutti i lettori banconote bloccati... Biglietti bloccati, soldi rubati". Così in una conversazione intercettata parlava con un collega una delle guardie giurate finite ai domiciliari. "Sto gonfio come un uovo", si vantava uno degli indagati con un suo complice spiegando che "ce stava il concerto a piazzale Flaminio, c'era il concerto a Piazza del Popolo, quindi Flaminio, Spagna, Lepanto, Ottaviano... Stavano tutte schioppate... Tutte piene". L'indagine è partita grazie alla denuncia di un'altra guardia giurata, che si era rifiutata di dividere la somma illecitamente prelevata, e del legale rappresentante della società.

LA PRECISAZIONE DI ATAC - "Tutti gli eventuali ammanchi sono a carico del fornitore". Lo precisa Atac in relazione all'indagini. L'azienda di trasporti romana, "che è parte lesa dell'inchiesta e si costituirà parte civile nel procedimento, ha assicurato piena e costante collaborazione agli organi investigativi e si è attivata anche per rendere più efficaci i sistemi interni che sovrintendono alla gestione dei valori".

"Anche per questa ragione Atac ha deciso di investire nello sviluppo dei pagamenti elettronici - continua - Sono stati già aggiornati 1.000 parcometri, nei quali è già possibile pagare con carta di credito, ed è stata decisa la sostituzione delle macchinette emettitrici biglietti, ormai obsolete, per offrire anche questa possibilità di pagamento".

"RUBAVANO I NOSTRI SOLDI" - ''La Guardia di Finanza ha arrestato undici guardie giurate. Erano addette alla gestione dei servizi di prelievo, ricarica, trasporto e vigilanza dei titoli di viaggio e del denaro delle casse automatiche di Atac''. Così in un post su Facebook il presidente della commissione mobilità capitolina, Enrico Stefàno.

''Hanno deciso di approfittare del loro incarico e di sottrarre cinquecento euro a testa al giorno all’azienda. Rubavano i nostri soldi, soldi che avremmo potuto reinvestire per migliorare il trasporto pubblico di Roma. Voglio ringraziare la Guardia di Finanza che con questa operazione ha interrotto subito questa attività criminale, un sodalizio che da tempo andava avanti a scapito della collettività e dei cittadini onesti''.