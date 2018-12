Scoppia autocisterna, inferno sulla Salaria

Morti, feriti e uno scenario di devastazione. Questo il tragico bilancio dell'esplosione di un'autocisterna avvenuta all'interno di un distributore al km 39 di via Salaria, in prossimità di Borgo Quinzio (Rieti), durante le operazioni di carico e scarico di carburante. A perdere la vita, un vigile del fuoco e un civile. Nelle immagini dell'Adnkronos, i danni provocati dalle fiamme che hanno avvolto la stazione di servizio.

Secondo la dinamica ricostruita dai carabinieri del Nucleo investigativo di Rieti, al lavoro sul posto insieme ai vigili del fuoco, l'esplosione sarebbe seguita a un principio d'incendio. A causa della deflagrazione, la cisterna è stata sbalzata a decine di metri di distanza, su una strada parallela alla Salaria, finendo contro due auto. Al momento del principio di incendio passava un furgone con a bordo un vigile del fuoco non operativo che ha allertato la squadra dei vigili del fuoco locale. Prima ancora che i pompieri iniziassero l'operazione di spegnimento, l'esplosione. Il mezzo è finito così contro altri due autoveicoli e proprio in questo punto è stato trovato il cadavere della seconda vittima.