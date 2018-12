Palermo, torna 'Giornata Orgoglio Avvocatura'

La scorsa edizione della Giornata dell'Avvocatura

Sono la scrittrice Simonetta Agnello Hornby, il giurista Guido Alpa e Lucia Annibali, alcuni degli avvocati che saranno premiati, per meriti speciali, lunedì prossimo, 10 dicembre, a partire dalle 16, al Teatro Politeama di Palermo, nell'ambito della 'Terza Giornata dell’Orgoglio dell’Appartenenza all’Avvocatura e dell’Accoglienza dei Giovani”, organizzata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Premiati anche, per meriti speciali, gli avvocati Ignazio Caramanna, Alberto Polizzi e Nicola Giudice.

Saranno presenti il Presidente della Regione Siciliana, On. Nello Musumeci, il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, On. Gianfranco Micciché, il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Avv. Andrea Mascherin, il Coordinatore dell’Organismo Congressuale Forense, Avv. Giovanni Malinconico, il Presidente della Federazione degli Ordini Forensi d’Europa, Avv. Michele Lucherini e altri importanti nomi del mondo giuridico e della cultura. Nel corso della cerimonia, che sarà condotta dalla giornalista palermitana Elvira Terranova, responsabile dell’agenzia AdnKronos Sicilia, saranno premiati gli avvocati che hanno maturato cinquant’anni e sessant’anni di carriera e gli avvocati iscritti al Foro di Palermo che si sono contraddistinti in funzioni istituzionali dell’Avvocatura nonché in funzioni sociali o pubbliche.

Si svolgerà anche la premiazione del neo avvocato che ha ottenuto il migliore risultato nella sessione di esame di abilitazione, con la consegna della “Toga d’Oro”. Infine, si procederà all’“Impegno Solenne” da parte dei giovani avvocati, recentemente iscritti all’Albo degli Avvocati di Palermo. Trenta giovani neo avvocati leggeranno l'impegno solenne davanti al Presidente dell'Ordine degli Avvocati e all'intero Consiglio. Durante la cerimonia si esibirà il Quartetto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana, composto da Ivana Sparacio (violino), Luciano Saladino (violino), Renato Ambrosino (viola) ed Enrico Corli (violoncello).