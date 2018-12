Roma, ciclista travolto e ucciso da pullman

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un ciclista è stato travolto e ucciso in via Merulana, a Roma, da un pullman. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale del gruppo Prati. L'incidente è avvenuto alle 5.45 all'incrocio tra viale Manzoni e via Merulana. Il ciclista aveva 60 anni.