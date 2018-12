Asia, promessa della ginnastica tra le vittime

(Foto Xinhua)

Asia Nasoni, insieme a Emma Fabini, è una delle due vittime più giovani della tragedia avvenuta nella notte a Corinaldo, nell'anconetano: entrambe avevano 14 anni. Asia, tesserata per l’Alma Juventus Fano, era una giovane promessa della ginnastica Artistica femminile. Aveva preso parte alle gare Silver e alla Ginnastica in Festa di Rimini, ma non era stata selezionata per il Torneo delle Regioni in corso a Fermo e Porto San Giorgio, proprio questo weekend. "Faceva ginnastica per passione -ricordano le sue allenatrici- era una ragazzina solare, le volevamo bene tutti. Quando arrivava in palestra ci correva ad abbracciare. Eravamo come una famiglia. Vederla crescere e migliorare tecnicamente per noi era un motivo d'orgoglio. Avremmo dovuto provare il livello LC, per alzare un po' il contenuto dei suoi esercizi. Mercoledì scorso non era venuta ad allenarsi per studiare. Faceva il Liceo linguistico. Era amata e benvoluta da tutte le sue amiche e compagne. Siamo distrutti". Non avendo impegni agonistici la piccola Asia aveva deciso di assistere al concerto di uno degli idoli giovanili del momento, il trapper Sfera Ebbasta.

"La tragedia di Ancona mi ha colpito molto, ho saputo della scomparsa della ragazza qui al Gran Prix dove è stato osservato un minuto di raccoglimento per lei e le altre vittime di questa tragedia. Sono dispiaciuta moltissimo e sono vicina alla famiglia di Asia", sono le parole della campionessa azzurra della ginnastica, Vanessa Ferrari, all'Adnkronos, al Gran Prix 2018 a Padova.