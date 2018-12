No Tav in corteo per le strade di Torino

(Foto Adnkronos)

"C’eravamo, ci siamo e ci saremo! La Val di Susa è nostra e la difenderemo". Con questo slogan ha preso il via a Torino la manifestazione No Tav che partita da piazza Statuto raggiungerà piazza Castello attraversando il centro città. Ad aprire il corteo le donne no Tav, poi le famiglie e gli studenti. "Mentre la coda del corteo non ha ancora lasciato piazza Statuto, possiamo già dire che siamo 70.000 e faremo i conti finali in piazza Castello. Una marea No Tav", si legge in una nota del Movimento No Tav commenta la partecipazione della marcia organizzata a Torino.

"Siamo in tanti, siamo colorati ma soprattuto siamo convinti", ha commentato Alberto Perino, tra i leader storici del movimento No Tav, parlando di 100mila presenze. "Ve ne rendete conto?", ha detto rivolto ai manifestanti. "Chiunque di coloro che oggi sta sfilando sa cosa è il Tav. Se le madamine lo avessero chiesto alla loro piazza nessuno lo avrebbe saputo - aggiunge - Sono 30 anni che facciamo manifestazioni, io non conto i numeri ma guardo alla resistenza della gente". "In questi anni abbiamo preso botte, abbiamo avuto condanne, qualcuno di noi è finito in galera ma siamo ancora qui", conclude.